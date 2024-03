Le projet de loi d'amnistie à l’Assemblée : FRAPP rejette fermement la proposition du président Macky Sall

Le communiqué parvenu à notre Rédaction souligne que FRAPP affirme sans ambages sa farouche opposition à cette amnistie qui vise à effacer ces crimes perpétrés depuis plus de 03 ans. Des milliers de sénégalais ont été victimes d'arrestations arbitraires, d'emprisonnements injustes et de violences policières, mais aussi des crimes économiques de Macky Sall et de ses ouailles.





« Alors que le peuple sénégalais, depuis trop longtemps, a enduré les affres d'une gouvernance marquée par la violence, la répression et des politiques liberticides, des crimes économiques à travers la spoliation de ses ressources naturelles et financières, il est aujourd'hui confronté à un nouvel affront : celui de l'amnistie, une tentative d’effacement des actes criminels et correctionnels commis au détriment de la dignité humaine et des ressources publiques » Déplorent les activistes.



Le document ajoute que :

La vérité précède le pardon, et il est impératif que la lumière soit faite sur toutes les exactions commises à l'encontre de nos concitoyens, mais aussi sur les crimes économiques.



La vie humaine est sacrée, et nul n'a le droit de la bafouer impunément. Nous exigeons que justice soit rendue, que les coupables soient jugés et punis. Aucune loi d'amnistie ne saurait faire obstacle à cette quête de justice et de vérité.



Le FRAPP appelle tous les députés à voter NON à ce projet de loi d'amnistie. Nous en appelons également au peuple sénégalais tout entier : restons mobilisés, exigeons des comptes, refusons la complaisance envers ceux qui ont bafoué nos droits et notre dignité, et dilapidé nos ressources.



Que des procès équitables se tiennent, que les coupables soient traduits en justice, que la voix des opprimés soit entendue et que la justice triomphe. C'est à cela que le FRAPP s'est constamment engagé avec les détenus et leurs familles dans le cadre du Chemin de la Libération. Et c'est là le seul chemin vers une société véritablement juste et équitable.