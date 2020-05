Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le rappeur Pascal : "Kilifeu, Thiat étaient tous des danseurs, nous étions dans le même..." Plus de 20 ans dans la musique sans single, le rappeur Pascal vient de sortir son premier produit pour participer à la sensibilisation Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mai 2020 à 23:33 | | 0 commentaire(s)| Né à Kaolack, le rappeur Pascal fait parti des membres fondateurs du groupe Keur gui de Kaolcak qui était à l’époque un groupe de danse, qui au fil du temps a été transformé en groupe de rap.

En 1996 il quitte keur gui, rentre à Dakar avec sa famille et continue sa carrière en formant un groupe dénommé « Xelkom Dji ». Mais n’empêche, il entretient de bonnes relations avec Kilifeu et Thiat

Peu connu du grand public car plus de 20 ans dans la musique, Pascal n’a jamais produit de single, il ne faisait que des live. Mais il a profité de cette période de pandémie pour sortir son premier single en duo avec Ousmane Gangué pour sensibiliser sur le Covid 19.

Il avoue avoir fait ce single en tant que citoyen mais non pas pour sa propre carrière.

Pascal pense en outre que les chansons qui ont été produites pour sensibiliser sur le coronavirus au Sénégal ne sont pas diversifiées. Il annonce la sortie de son album.

