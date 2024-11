Le secrétaire général du MEPC lance le nouveau Programme de formation Le secrétaire général du Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal (MEPC), Mouhamadou Bamba Diop, a présidé, ce lundi 11 novembre 2024, la cérémonie de lancement du nouveau Programme de formation en partenariat public-privé (PPP).

Destiné aux autorités contractantes, ce programme vise à renforcer les compétences des acteurs publics dans la mise en œuvre de projets du PPP de qualité et à fort impact, en soutien à l’Agenda national de transformation "Sénégal2050".



Ce cycle de formation est une occasion, pour les participants, de se familiariser avec le cadre juridique et institutionnel des PPP, garantissant ainsi une meilleure efficacité dans le développement des projets stratégiques pour le Sénégal, à en croire le SG du MEPC. Ces travaux vont s’étaler sur deux jours.





