Le sit-in de YAW devant l’Assemblée nationale, non validé : Le préfet de Dakar dit niet Le préfet de Dakar, Mor Talla Tine a interdit le rassemblement prévu ce jeudi 23 février 2023, de 10 heures à 15 heures devant l'Assemblée nationale, sise à la place Soweto.

Rewmi qui partage la nouvelle, rappelle que cette manifestation avait été initiée par les députés Birame Souleye Diop, Sanou Dione et Aïcha Touré, au nom du groupe parlementaire de l’opposition, Yewwi Askan Wi.



L’autorité préfectorale évoque comme motifs : « les risques de troubles à l’ordre public, entrave au fonctionnement normal d’un service public, entrave à la libre circulation des personnes et des biens ».



Suite à l’interdiction de leur sit-in, les députés du groupe parlementaire de YAW annoncent un conférence de presse, ce jeudi matin.



