Le système éducatif au combat : Pas de cours à Dakar et Thiès pour la libération de l’élève Bachir Le système éducatif sera paralysé aujourd’hui à Dakar et à Thiès. Non pas à cause du procès Mame Mbaye Niang/Sonko, mais au nom du collectif des gouvernements scolaires.

Lundi 17 Avril 2023

D’après « L’As », les élèves de Dakar qui avaient donné un ultimatum de 72h aux autorités pour libérer leur camarade El Bachir en prison depuis les dernières manifestations, ont décidé d’entamer un mouvement d’humeur.



Rejoints par leurs camarades de Thiès, les proches lancent l’opération «Lundi rouge» pour exiger la libération de l'élève El Bachir. Ainsi, les élèves de Dakar et de Thiès vont boycotter aujourd’hui les cours et arborer des tenues rouges.



