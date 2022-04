Législatives 2022 : Macky Sall rappelle à l’ordre ses troupes et décline ses priorités L’apériste en chef a battu le rappel des troupes hier, au siège de son parti. Sonné par les résultats des élections locales, avec son lot de listes parallèles en son sein, le leader de l’APR a sonné la mobilisation et défini les priorités.

Orateur de 14h à 16h, Macky Sall a tenu un discours mobilisateur et de vérité, à ses militants et responsables. « Ce sont des élections de portée nationale où il faut beaucoup de dépassement », a-t-il conseillé à ses lieutenants, dans des propos repris par "L’Observateur".



« Il faut que les gens se retrouvent dans une dynamique d’unité. Il faut dépasser les conflits au sein des communes », a-t-il recommandé.



Il a prévu des rencontres sectorielles par commune, même si aucune date n’est fixée.



Le patron de l’Apr a dans sa ligne, la diaspora, où Farba Ngom sera en envoyé en mission de remobilisation.



Les émissaires du Président ont déjà rencontré les responsables de la Gambie, du Cameroun et du Gabon.



Une rencontre avec la diaspora européenne est prévue samedi prochain.









Senenews

