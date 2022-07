Législatives 2022 / Sangalkam : Les populations s’engagent pour une victoire de Bby Rédigé par leral.net le Lundi 25 Juillet 2022 à 16:52 | | 0 commentaire(s)| Oumar Guèye continue la massification de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Sangalkam. Accompagné des responsables Mamadou Diop, Bara Guèye et des jeunes, le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Rufisque et président du comité électoral, s’est rendu, ce dimanche 24 juillet 2022, au quartier Extension de Sangalkam.

Les populations ont chaleureusement accueilli le ministre Oumar Guèye. « Nous savons que vous soutenez les actions du Président Macky Sall. Donc, nous sommes ici pour vous rappeler un jour important pour notre pays. Il s’agit du 31 juillet 2022. Je vous demande de sortir très tôt pour voter la coalition Benno Bokk Yakaar dirigée par Aminata Touré », a dit M. Guèye, en marge de ce porte-à-porte.



Rassuré par l’engagement et la détermination des populations rencontrées, le ministre Oumar Guèye soutient qu’on doit se mobiliser pour donner une majorité confortable au président de la République Macky Sall, car explique-t-il, le pays ne doit pas tomber dans les mains des manipulateurs talentueux.



Après des heures de visite de proximité au quartier Extension, le coordinateur départemental de la coalition a reçu en audience, une forte délégation de la communauté Diola établie à Noflaye. A travers leurs responsables, ils s’engagent à voter massivement Bby au soir du 31 juillet 2022. Ainsi, Oumar Guèye, qui a pris la parole, a salué leur mobilisation et leur engagement. Le porte-parole du gouvernement leur a fait savoir que les opposants qui avancent que le Président Macky Sall n’aime pas la Casamance, ne font que les manipuler. « Refusez de croire aux propos mensongers des opposants manipulateurs. Macky Sall a fait à Ziguinchor ce qu’aucun Président n’a jamais fait en termes de réalisations » , estime Oumar Guèye.







Accueil Envoyer à un ami Partager