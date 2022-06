Législatives 2022: Seydina Oumar Ba quitte la coalition Aar Sénégal

Mes chers compatriotes,



Je viens, à travers ce message formel, vous annoncer que je mets un terme à mon compagnonnage avec la coalition AAR SÉNÉGAL. Je reprends donc ma liberté, que j’entends utiliser pour dire NON à cette forfaiture scandaleuse que nous prépare le président Macky Sall, son administration et ses juges infondés. Devant Dieu et devant les Hommes, je refuse, par ma participation à quelque coalition, de cautionner un processus totalement biaisé et taillé pour le prince. Ces élections législatives ne sont en réalité qu’une sélection présidentielle, celle d’un homme qui agit à la tête du Sénégal comme à la tête de sa propriété privée.



J’invite chaque Sénégalais, au-delà des partis politiques et coalitions, à prendre une position claire face à ce qui se passe. Je NOUS invite à faire le choix du Sénégal et de son avenir en lieu et place d’une supposée « neutralité » qui serait synonyme de caution pour les attaques outrancières et inédites du régime en place contre l’État de droit et la démocratie au Sénégal.



Puisse le Très-Haut veiller sur notre pays. Puisse-t-Il nous donner la force d’être toujours debout chaque fois que l’essentiel sera en cause. Je tiens à préciser que ma décision de quitter la coalition n’est pas dirigée contre AAR SÉNÉGAL spécifiquement. Je refuse de faire partie de toute coalition qui ira aux élections dans les conditions actuelles.



AAR Sénégal compte des hommes de valeur que j’ai eu un grand plaisir à côtoyer et avec qui j’ai été fier de faire ce chemin pour le mieux-être de notre pays. Nos chemins se séparent politiquement, mais je ne cracherai jamais sur eux. Je n’ai que du respect pour chacun des leaders qui la compose.



Je tenais à le plaisir pour l’Histoire.



Jaa ngeen jëf



Vive le Sénégal !



Vive le peuple sénégalais !