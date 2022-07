Législatives 2022 : des cartes d’électeurs en souffrance dans les commissions

Les différents candidats en compétition pour les législatives parcourent le territoire national en vue de discuter avec les populations pour obtenir des sièges à l’assemblée nationale. Mais s’il y a un point sur lequel ils doivent mettre l’accent, c’est le retrait des cartes d’électeurs en souffrance dans les différents centres de vote et commissions de retrait. Au 10ième jour de la campagne, nombreux sont les analystes qui décortiquent le discours des candidats. Si des experts estiment que ça vole bas à cause des invectives et autres quolibets, le discours est considéré comme étant un foutriquet, comme pour dire qu’il est insignifiant. Dès lors, aucun des candidats n’a encore demandé à ses militants de s’approcher des com- missions de retrait en vue de retirer leurs cartes d’électeur. En effet, ça ne se bouscule pas dans les commissions de délivrance des cartes d’électeurs.



Habituellement, il s’est avéré que nombre de Sénégalais attendent les derniers moments pour se ruer dans les sièges des commissions, dans l’optique de récupérer leurs cartes. Ce qui ne manque pas de créer de nombreux couacs dans l’organisation. Par- fois, ce sont des failles imputables à l’Administration. « Nous en avons donné plus de 3000. Nous demandons aux coalitions de partis légalement constituées d’inviter leurs militants à récupérer leurs cartes. Le scrutin approche et ils ont jusqu’à la veille des élections pour le faire », dit l’administrateur civil. Relativement aux modalités de distribution des cartes, l’article L55 alinéa précise que « les commissions visées à l’article précédent, procèdent à la remise individuelle des cartes à chaque électeur, contre décharge, sur présentation de sa carte d’identité biométrique CEDEAO et du récépissé d’inscription.



En cas de perte de la carte d’identité biométrique CEDEAO, l’électeur doit présenter un certificat de perte. S’il s’agit de la perte du récépissé, l’électeur fait la déclaration sur l’honneur auprès de la commission’’. Laquelle déclaration doit, selon le Code électoral, comporter les mentions de la Carte d’identité biométrique CEDEAO de l’intéressé.