Législatives 2022 : le GRAPHE prêt à des alliances avec Benno Bokk Yaakar, Bunt bi...

Le GRAPHE (Groupe des Alliés de la Première Heure) s’est réuni ce dimanche 10 avril 2022 à son siège à Dieuppeul 3.



Abordant le premier point de l’ordre du jour relatif à la situation nationale, les leaders déplorent les pénuries orchestrées par certains distributeurs et demandent au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour qu’une pareille situation soit évitée surtout dans un contexte où l’inflation mondiale a atteint un niveau élevé à cause de la guerre en Ukraine.



Le GRAPHE exhorte le gouvernement à ne pas renoncer au combat contre la cherté des loyers et veiller à sa régulation au grand bonheur des locataires.



À l’occasion de la commémoration de la fête de l’indépendance les leaders du GRAPHE félicitent le chef de l’État, les forces de défense et de sécurité ainsi que toute la nation sénégalaise. Ils s’inclinent devant la mémoire de nos vaillants soldats tombés au cours des opérations de sécurisation du territoire et prient pour que la terre leur soit légère.



Abordant le second point concernant les élections législatives du 31 juillet 2022, le GRAPHE réaffirme son engagement d’y participer activement. Par conséquent, il envisage de rencontrer dans un bref délai les coalitions And Nawlé And Ligueey, Benno Bokk Yaakar et Bunt bi afin de discuter avec elles des conditions d’alliance.



