Législatives 2024: Porte à porte de « Taku Walu » auprès des habitants de Mbao

Les coalitions et leurs candidats se débrouillent tant bien que mal pour dérouler leurs programmes en ce début de campagne pour les élections législatives à venir. Quant à « Taku Walu », elle mise sur des visites de proximité au niveau de la commune de Mbao pour rencontrer les habitants et dialoguer avec eux.



Le chargé des élections dans la commune de Mbao de rappeler que la coalition « Taku walu » regroupe des partis. « La coalition a été mise sur pied pour permettre à l’opposition d’avoir un cadre d’action unitaire pour répondre aux aspirations des populations. En mars 2024 le peuple sénégalais a fait le choix d’élire de nouvelles autorités à la tête du pays, raconte Rewmi.



Après l’installation du nouveau régime, les Sénégalais avaient beaucoup d’espoir mais hélas, depuis mars 2024 le constat est connu de tous », a-t-il indiqué. A l’en croire, le pays recule sur tous les plans et domaines. « Le programme que les nouvelles autorités avaient vendu aux sénégalais s’est révélé inexistant. Et pourtant le sieur sonko depuis 10 ans nous chantait le projet. Il a fallu que les nouvelles autorités aillent quémander l’aide extérieure et payer des consultants pour bricoler un programme. Raison pour laquelle les Sénégalais doivent être conscients. L’heure est de donner la majorité à l’opposition pour sortir le Sénégal des difficultés », a-t-il fait savoir.



Lors de leur rencontre, des déclarations ont été faites à tour de rôle. Certains dénoncent les problèmes qui existent à Mbao comme le chômage des jeunes, l’enclavement entre autres. L’absence d’un représentant qui plaidera pour le règlement des préoccupations des populations de cette cité au niveau de l’hémicycle, a également été déplorée. La coalition « Taku walu »de Mbao dénonce le déficit budgétaire qui a grimpé et le taux de chômage qui a augmenté. Et les denrées alimentaires sont trop chères. « En 4 mois le Sénégal à fait deux rebonds. L’économie de notre pays est à terre. Les prix s’enflamment de jour en jour. Aujourd’hui la liberté d’expression est menacée, les interdictions de marche sont devenues la règle. Avoir aujourd’hui un avis contraire de celui du premier ministre constitue une infraction.

Des chefs de parti sont emprisonnés sans motif valable. Fort de ce constat la coalition Taku walu a été mise en place pour faire barrage à ce nouveau régime. C’est dans cette démarche que les coalitions de partis se sont organisés en inter coalition pour permettre à l’opposition d’avoir une majorité à l’assemblée nationale. Il faut signaler qu’à Mbao, l’inter coalition « Taku walu » est composé de l’Apr, le Pds, le Pur, Takhawou Sénégal, les serviteurs etc… ». Tous les partis prenant de cette intercoalition travaillent d’arrache-pied pour que le soir du 17 novembre que l’opposition gagne largement les élections législatives à Mbao et dans le département de Pikine.



Awa Mane d’ajouter : « Aujourd’hui nous avons commencé notre campagne. Et nous comptons faire maison par maison pour présenter notre offre politique aux habitants de la commune. Nous invitons tous les partis de l’opposition à s’unir pour qu’au soir du 17 novembre la coalition Taku walu remporte la victoire.