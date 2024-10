Législatives – Investitures : L’APR fustige un schéma perfide de la coalition de Amadou Bâ et retire Néné Fatoumata Tall de cette liste à Guédiawaye Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2024 à 00:25 | | 0 commentaire(s)|

Après la publication des listes de candidats investis pour les élections législatives du 17 novembre 2024, l’Alliance pour la République (APR), a mis en place une commission d’évaluation du processus de négociations et d’investitures dans la coalition Takku Wallu Sénégal et l’inter coalition de l’opposition.



Dans un communiqué signé le secrétariat exécutif national de l’alliance pour la République, il est noté que des investitures, dans plusieurs départements ont permis de constater, sans ambage, pour s’en désoler, « le manque de sincérité, le jeu trouble et la tricherie qui ont caractérisé la démarche de la coalition Jamm ak Njariñ ». Ce qui l’illustre, selon l’Apr, c'est « le schéma absurde et perfide mis en œuvre à Guédiawaye ».







Ces attitudes, « aux antipodes de l’élégance politique », selon l’Apr, ont conduit à la rupture d’alliance avec cette coalition dans les quarante-six départements du pays. Toutefois, malgré la rupture actée, l’APR a eu la désagréable surprise de voir une de ses responsables, Néné Fatoumata Tall, « investie, colistière de Aliou Sall sur la liste départementale Jammak Njariñ de Guediawaye ».







Par conséquent, l’APR, décide de retirer, purement et simplement, les nom et qualité de Néné Fatoumata Tall de la liste Jamm ak Njariñ de Guédiawaye, et appelle par conséquent au rejet systématique de celle-ci.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Legislatives-Investiture...

