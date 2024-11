Législatives : PASTEF en tête à Grand Dakar

Le parti Pastef- les patriotes a gagné vingt-six des trente bureaux de vote de l’école élémentaire Issa Kane, le plus grand centre de vote de la commune de Grand Dakar, obtenant près de 4 659 voix contre 2 125 pour la coalition Samm Sa Kaddu.



Le centre de vote Issa Kane compte 30 bureaux de vote, répartis entre les écoles élémentaires Issa Kane, Maguette Sarr et l’école privée Limamoulaye de Grand Dakar. La commune compte 17 740 électeurs.



Le Pastef a remporté les 26 bureaux de vote visités par l’APS. Il a obtenu 4 659 voix, la coalition Samm Sa Kaddu 2 125 voix, la colaition Takku Wallu Sénégal 192 voix et la coalition Jamm Ak Njariñ 171 voix.



Le Pastef a gagné dans les treize bureaux de vote qui sont installés à l’école élémentaire Issa Kane.



Les quatorze autres bureaux délocalisés à l’école privée Limamoulaye ont aussi été gagnés par la liste dirigée par l’actuel Premier ministre Ousmane Sonko. La tendance est la même dans les trois derniers bureaux de vote du centre Issa Kane installés à l’école élémentaire Maguette Sarr.



L’école Maguette Sarr abrite aussi un centre de vote qui compte, à lui seul, treize bureaux de vote remportés également par le Pastef.



La commune de Grand Dakar compte deux autres centres de vote. Il s’agit des écoles élémentaires ”Route des puits” avec onze bureaux de vote et Alioune Diop avec six bureaux de vote.



Le Pastef a également gagné tous les six bureaux de vote de l’école Alioune Diop, avec 840 voix contre 453 pour la coalition Samm Sa Kaddu dirigée par le maire de Dakar Barthélémy Dias. Les résultats sont pareils au centre de l’école ”Route des puits”.

Source : https://senemedia.com/annonce-77060-lgislatives-pa...