Législatives à Yenne: L’ancien Maire Gorgui Ciss mouille le maillot

Coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Yenne, département de Rufisque, l’ancien maire Pr Gorgui Ciss continue la massification du camp présidentiel en direction des élections législatives.



Après l’actuel maire de Yenne (El Hadj Massamba Mbengue), le responsable de Wallu, c’est au tour de Bës Du Ñiak de Yenne de renforcer ladite coalition dirigée par le Pr Gorgui Ciss. Pour les responsables de Bess Du Niakk, la directive de Serigne Moustapha Sy Djamil sera largement suivie à Yenne. « Je roule avec le Pr Gorgui Ciss pour les législatives et même après les législatives. Au soir du 31 juillet, nous ferons tout pour atteindre les 90% et montrer notre suprématie à Yenne. Je suis plus que rassuré quand j’ai vu la détermination de cette jeunesse qui s’est mobilisée malgré la pluie », a affirmé Massogui Thiandoum plénipotentiaire du parti Bess du Niakk à Yenne rapporte Le Témoin. .



Lors d’une rencontre ce weekend à laquelle les jeunes des différents quartiers de ladite commune ont pris part, Massogui Thiamdoum a réitéré sa volonté d’offrir une majorité confortable à la coalition présidentielle à Yenne. « Je reste confiant quant à la victoire de la coalition présidentielle ici à Yenne au regard de l’engagement et de la détermination des jeunes et ceci malgré la pluie. Notre jeunesse n’est pas avec ceux-là qui prônent la violence », a-t-il dit. « Je m’engage à partir d’aujourd’hui à cheminer aux côtés du Pr Gorgui Ciss pour l’accomplissement des projets de Yenne et Dialaw. C’est la jeunesse qui fait la différence. Je me réjouis de trouver ici une jeunesse engagée et motivée », dixit Massogui Thiandoum. Confiant du ralliement de leaders de l’opposition et autres responsables de la commune, l’ancien maire Gorgui Ciss promet une large victoire au soir du 31 juillet. Il a appelé les militants à voter massivement pour la coalition Benno Bokk Yakaar.