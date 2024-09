Législatives anticipées : Aïda Mbodj et ses camarades optent pour le « Coalition Diomaye moy Pastef » Rédigé par leral.net le Lundi 23 Septembre 2024 à 01:26 | | 0 commentaire(s)|

Un communiqué signé par la présidente de la conférence des leaders de la coalition Diomaye Président, informe de la décision de participer aux prochaines élections législatives sous la bannière du PASTEF, parti allié qui constitue l'ossature de la mouvance présidentielle. Aïda Mbodj estime que cette démarche la coalition est « responsable, logique et stratégique », s'inscrit dans la continuité de notre engagement indéfectible pour la réussite du PROJET visant à bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère avec la doctrine Jub -Jubal- Jubanti.







La coalition Diomaye Président appelle les sénégalais à une mobilisation patriotique, citoyenne et collective pour une majorité écrasante à l'assemblée nationale le 17 novembre 2024.





www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Legislatives-anticipees-...

Accueil Envoyer à un ami Partager