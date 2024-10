Législatives anticipées/ Sidy Makhtar Coly : « Nous devons donner la majorité absolue au Président Diomaye et son PM, Ousmane Sonko »

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2024 à 20:27 | | 0 commentaire(s)|

« Le 24 mars 2024 le peuple sénégalais a choisi de mettre son destin entre les mains de deux hommes que sont le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et son PM Ousmane Sonko. Ce dans l'espoir qu'ils nous sortent de l'agonie dans lequel le régime de Macky Sall nous a plongé. Et pour que cela soit possible nous devons confirmer ce choix au soir du 17 novembre en donnant la majorité absolue au Président Diomaye et M. Sonko.



Pour qu'ils puissent amorcer le changement systémique de notre pays et l'amener définitivement vers l'émergence. J'invite tous les Sénégalais à soutenir la liste de Pastef dirigée par Ousmane Sonko pour balayer à jamais les traces d'un régime et ses hommes qui ont sacrifié notre pays et sa jeunesse. Chers concitoyens ces élections sont importantes car il y va de l'avenir de notre pays.



Si toutefois, nous ne donnons pas la majorité absolue au président cette opposition irresponsable se jouera de nous et cela ne fera qu'empirer la situation actuelle du pays. Tout le monde est interpellé pour battre campagne et faire gagner le duo Sonko/Diamaye.



Dans ce même sillage, l'ancien président Macky Sall qui a été investi tête de liste d'une coalition prévoit de retenir au pays. S'il a de bon conseil le milieu pour lui c'est de rester là où il est. Si jamais il frôle le sol Sénégalais, l'instant suivant il doit être arrêté, car il est le seul responsable de la mort de tous ces jeunes, lors des événements de mars 2021. Nous n'allons pas lui permettre de venir nous narguer comme si de rien n'était. »



Sidy Makhtar Coly,

membre de la conférence des leaders de Diomaye Président



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook