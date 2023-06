Législatives bissau-guinéennes du 04 juin 2023: La Francophonie dépêche une Mission électorale

Dans la perspective des élections législatives bissau-guinéennes de 2023 qui se dérouleront le 04 juin 2023 afin de renouveler les 102 membres de l’assemblée nationale populaire de Guinée-Bissau, la Secrétaire générale de l’organisation internationale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, dépêche une Mission électorale. Le scrutin intervient à la suite de la dissolution de l’assemblée nationale par le chef de l’Etat, Umaru […]

Dans la perspective des élections législatives bissau-guinéennes de 2023 qui se dérouleront le 04 juin 2023 afin de renouveler les 102 membres de l’assemblée nationale populaire de Guinée-Bissau, la Secrétaire générale de l’organisation internationale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, dépêche une Mission électorale. Le scrutin intervient à la suite de la dissolution de l’assemblée nationale par le chef de l’Etat, Umaru Sissoco Embaló.

A l’invitation des autorités bissau-guinéennes, la Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, a dépêché une Mission électorale de la Francophonie (Mef), à l’occasion des élections législatives anticipées du 4 juin 2023 en Guinée-Bissau, souligne un communiqué de l’organisation. La délégation de l’Oif, conduite par l’ancien Ministre des Affaires étrangères de la République démocratique de São-Tomé-et-Príncipe, Mr Urbino Botelho, « sera présente à Bissau du 31 mai au 6 juin courant ». Par ailleurs, la mission est composée « du député suisse, M. Claude Schluchter, du Chef du pôle démocratie à la direction des Affaires politiques et la Gouvernance démocratique à l’Oif, M. Saidou Kane, Mme Sylvie Naissem, membre de la Cour constitutionnelle de la République Centrafricaine, Mme Filomena Tavarez Coreia E Silva, experte médias de Cabo Verde, et M. Khalil Zerargui, consultant électoral », indique le document. Dans le cadre de sa mission, « la délégation rencontrera les principaux acteurs et institutions impliqués dans le processus électoral, les leaders des principaux partis politiques engagés dans la compétition électorale, les représentants de la société civile ainsi que les partenaires internationaux sur place, en vue d’échanger sur les conditions d’organisation et de tenue du scrutin», poursuit le texte. En outre, « la délégation se rendra le jour du scrutin dans certains centres de vote de Bissau et ses environs et s’appuiera sur les observations d’organisations de la société civile, partenaire de l’Oif, notamment le Movimento Nacional da Sociedade Civil para Paz, Democracia e Desenvolvimento (Mnscpdd) ». A l’issue du processus électoral, « les constats et conclusions de la mission feront l’objet d’un rapport qui formulera des recommandations destinées à contribuer à la consolidation du cadre et des pratiques électorales en Guinée Bissau », conclut la source.

