Législatives de juillet 2022: Fuite de la liste de Benno Bokk Yaakar Les Echos a publié une partie de la liste de Benno Bokk Yaakaar. Mariama Sarr, ministre de la Fonction publique est 5e sur la liste nationale derrière Mimi Touré, Amadou Bâ, Aida Sow Diawara et Abdoulaye Diouf Sarr. Elle est suivie de l’ancien maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé.. Du côté des socialistes, il y aura beaucoup de déceptions sur la liste nationale.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Mai 2022 à 12:27 | | 0 commentaire(s)|

Aïda Sow Diawara est à la 3e place derrière Aminata Touré et Amadou Bâ. Une forme de récompense après avoir été écartée de la course aux élections territoriales. Mais après elle, c’est le désert.



Yéya Diallo est investie à une position éligible. Elle est, assurent nos sources, dans une position où elle pourra passer sans trop de soucis. Ce qui n’est pas le cas de Mame Bounama Sall.



Le secrétaire général des jeunesses socialistes a été investi loin derrière dans une position presque inéligible. Cheikh Seck est à la 23e position sur la liste nationale, Yéya Diallo à la 26e. Mais, Bounama Sall a été rejeté à la 40e place.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook