Législatives du 17 Novembre: Diouf Sarr vote Samm Sa Kaddu Courtisé depuis plusieurs semaines, Abdoulaye Diouf Sarr a décidé de voter la coalition Samm Sa Kaddu pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain. Non investi par Takku Wallu comme tête de liste à Dakar, qui a formé une inter coalition dans la capitale avec Samm Sa Kaddu et Jamm ak Njarin, l’ancien candidat à la mairie de Dakar avait décidé de ne pas figurer après sur les listes pour les Législatives.

Avec sa décision d’hier, il montre qu’il reste dans l’opposition. Babacar Mbengue, tête de liste départementale de Dakar de Samm Sa Kaddu peut compter sur le soutien convaincu de ADS. Pour lui, DAKAR ne doit pas disperser ses voix et doit voter utile pour une renaissance républicaine.



L’ancien ministre de la Santé et de l’action sociale explique les raisons de son choix : «Notre pays est dans un tournant décisif qui ne saurait laisser personne de marbre. Les péripéties politiques pour ne pas dire politiciennes de tout bord pendant les investitures ne doivent en rien entamer notre engagement intrinsèque à servir le Sénégal », explique-t-il dans un message écrit.



D’après Point Actu, il poursuit : «L'enjeu de ces législatives, en particulier à Dakar, est vital et notre responsabilité à tous est engagée. Pour toutes ces raisons, je vote la liste de l’inter coalition portée par SAMM SA KADDU dans le département de DAKAR pour une victoire éclatante, au soir du 17 Novembre 2024, dans l'intérêt de tout le Sénégal. Vive la République ! Vive le Sénégal ! »



Quid de la transhumance en cours vers Pastef ? : « quand un débat ne me concerne pas, je m’abstiens de distraire les Sénégalais », répond-il sèchement !



