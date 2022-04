Législatives en Gambie : le parti de Barrow en tête, mais sans la majorité

Durant la nuit de samedi à dimanche, le président de l’IEC, Alieu Momar Ndjie, a publié les résultats des 53 circonscriptions électorales du pays.



Le principal parti d’opposition, l’UDP, dirigé par l’avocat et militant des droits de l’homme Ousainou Darboe, est arrivé deuxième avec 15 sièges.



Le NRP, la formation politique de l’actuel ministre de la Culture et du Tourisme, Hamath Bah, parti seul aux élections, a obtenu quatre sièges parlementaires.



Le PDOIS, que dirige Halifa Sallah, un ancien président de l’Assemblée nationale, s’est contenté de deux sièges.



L’APRC, le parti de l’ex-chef de l’Etat, Yahya Jammeh, conduit aux élections législatives par Fabakary Tombong Jatta, a également fait élire deux députés.



Onze listes indépendantes ont obtenu 11 sièges à l’Assemblée nationale, soit un député pour chacune.



Adama Barrow, réélu en décembre dernier, est autorisé par la Constitution gambienne à nommer cinq des 58 membres du parlement, dont le président.



Son parti est obligé de s’allier aux élus de l’opposition et/ou des listes indépendantistes pour constituer une majorité parlementaire.



Quelque 957.167 électeurs étaient appelés à voter dans 1.555 bureaux pour élire au suffrage universel 53 députés.



Au total, 246 candidats investis par 12 partis politiques et 95 coalitions indépendantes ont pris part au scrutin.

APS