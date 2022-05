Législatives : le maire de Grand Yoff, Madiop Diop, annoncé comme suppléant, se retire se la liste de YAW

Annoncé comme suppléant sur la liste départementale de Dakar, le Maire de Grand-Yoff, Madiop Diop, informe les militants, sympathisants, l’opinion nationale et internationale qu’il se retire de la liste de la coalition Yewwi Askan Wi pour les élections législatives de Juillet 2022.



Il précise également qu’il en a informé qui de droit et a également déposé sa lettre de désistement au niveau du Ministère de l’intérieur.



Il donne rendez-vous à la presse dans les jours à venir pour plus de détails.