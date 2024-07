Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Leral TV annonce la mise en service de sa nouvelle capacité de diffusion satellite via Eutelsat 16A Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juillet 2024 à 15:36 | | 0 commentaire(s)|

Chers téléspectateurs de Leral TV,



Nous sommes ravis de vous annoncer une avancée majeure dans notre capacité de diffusion. Leral TV a désormais étendu ses services de diffusion satellite en utilisant la nouvelle capacité du satellite Eutelsat 16A, positionné à 16° Est. Cette initiative permettra d'améliorer la qualité et la portée de notre contenu, pour vous offrir une expérience de visionnage encore plus enrichissante.



La nouvelle capacité sera fournie à travers le transpondeur H5, avec les caractéristiques techniques suivantes :



Fréquence de liaison montante (Uplink) : 27 686,75 MHz

Fréquence de liaison descendante (Downlink) : 12 686,75 MHz

Largeur de bande du transpondeur : 36 MHz



Les principaux paramètres techniques du transporteur numérique DVB qui seront transmis via cette capacité, suivent la norme DVB-S2 (EN 302 307) :



Débit de symboles (Symbol Rate) : 30,0 Msymbols/s

Taux de correction d'erreurs (FEC) : 3/4

Modulation : 8PSK



Cette mise à niveau technologique permettra à Leral TV, de vous proposer des programmes de haute qualité, avec une meilleure stabilité et une couverture plus large, notamment pour les régions éloignées. Nous sommes déterminés à continuer d'améliorer nos services pour répondre à vos attentes et à vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement.



Merci de votre fidélité et continuez à nous suivre sur Leral TV, où que vous soyez.



Leral TV - Votre chaîne de confiance



