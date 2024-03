Les Bay Fall en deuil : Rappel à Dieu Serigne Babacar Mbow de Ndem fondateur de l’ONG des villageois de Ndem

Une mauvaise nouvelle pour le Sénégal, l’Afrique et la Oumma qui ont perdu un illustre homme, un vrai soufi et un vrai développeur. Serigne Babacar Mbow de Ndem est décédé.

Cet ancien militant de la Gauche s’était « reconverti » dans la voie de l’islam et du développement jusqu’à sa mort.

Il fut un membre actif du mouvement marxiste au Sénégal dans les années 1970. Né et grandi à Dakar, son activisme lui a valu plusieurs arrestations et des privations. C’est ce qui avait poussé sa famille à l’envoyer à l’étranger (France), pour poursuivre ses études…

Il était devenu un adepte de la voie de Cheikh Ibrahima Fall dans la philosophie et dans l’action.

Disciple et homme de confiance de Serigne Cheikh Diumb Fall, Khalif des « Baye Fall » qui lui confiait l’essentiel de ces grands projets et réalisations.

Toutes nos condoléances à sa famille, à son épouse, à ses enfants, à sa sœur Anta Mbow de l’ONG « Empire des Enfants » et à ses disciples.

Allah, accorde votre pardon et votre miséricorde à cet homme.

Que la terre de Mbacké Kadior lui soit légère.

Que le paradis soit sa demeure éternelle.

Source : https://www.jotaay.net/Les-Bay-Fall-en-deuil-Rappe...