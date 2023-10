Les boulangers du Sénégal envisagent une hausse du prix du pain : Réaction mitigée de la population

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Octobre 2023 à 14:50

Les boulangers sénégalais, menés par Amadou Gaye de la Fédération nationale des Boulangers, se débattent avec des factures d'électricité et des coûts d'intrants de plus en plus exorbitants, laissant planer la possibilité d'une augmentation du prix du pain. Cette perspective suscite des réactions diverses parmi les Sénégalais interrogés à Ouest Foire, qui estiment que les boulangers devraient explorer d'autres solutions, pour ne pas faire peser le fardeau de la hausse de l'électricité sur les citoyens.