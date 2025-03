Les Douanes saisissent plus de 4,5 milliards FCFA en billets noirs dans une série d’opérations Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Mars 2025 à 12:57 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Douanes/ Billets noirs/ Serigne Ndong Dans un communiqué, la Division de la Communication et des Relations publiques de la DGD a rapporté plusieurs saisies de billets noirs, dont la valeur totale dépasse les 4,5 milliards FCFA. Ces opérations ont été menées dans diverses régions du pays. Saisie de 2,624 milliards FCFA à Sénoba […] Sénégal Atlanticactu/ Douanes/ Billets noirs/ Serigne Ndong Dans un communiqué, la Division de la Communication et des Relations publiques de la DGD a rapporté plusieurs saisies de billets noirs, dont la valeur totale dépasse les 4,5 milliards FCFA. Ces opérations ont été menées dans diverses régions du pays. Saisie de 2,624 milliards FCFA à Sénoba La Brigade commerciale des Douanes de Sénoba (Kolda) a intercepté des billets noirs d’une valeur de 2,624 milliards FCFA, suite à une information indiquant qu’un individu détenait des billets noirs au carrefour Ndiaye (Sédhiou). Le suspect a été appréhendé alors qu’il s’apprêtait à blanchir 4 millions d’euros, répartis comme suit : 2 000 billets de 500 €

15 000 billets de 200 € Le suspect est actuellement en garde à vue, et l’enquête est en cours. Saisie de plus d’un milliard 66 millions FCFA à Kaolack Le 14 mars, à 19 heures, la Brigade mobile des Douanes du Pont Serigne Bassirou Mbacké (Kaolack) a arrêté deux individus en possession de 1,7 milliard FCFA en billets noirs (dollars et euros) à Keur Madiabel. Quelques jours plus tôt, la Brigade commerciale de Keur-Ayip avait interpellé un faussaire tentant de blanchir 59 millions FCFA en billets noirs à Boulédjé (Nioro du Rip). 850 millions FCFA saisis à Mékhé Le 13 mars 2025, une opération conjointe des Douanes de Pikine (Dakar-extérieur) et du Groupement polyvalent de Recherche et de Répression de la Fraude (GPR) de Thiès a permis de déjouer un blanchiment de billets noirs à Mékhé. La saisie a concerné des coupures en euros, dollars et FCFA, d’une valeur totale de 850 millions FCFA. Trois suspects, dont une femme, ont été interpellés. Bilan depuis le début du mois de mars Début mars, 2,284 millions FCFA en billets noirs avaient déjà été saisis entre Dakar, Gandigal et Louga. Depuis le début de l’année, les douanes ont saisi près de 7 milliards FCFA en billets noirs.



Source : Source : https://atlanticactu.com/les-douanes-saisissent-pl...

