Les Nominations en Conseil des Ministres de ce mercredi 30 novembre 2022

Le Général de Division El Hadji Daouda NIANG, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire, en remplacement de Monsieur Abdou Khadir AGNE, appelé à d'autres fonctions ;





Monsieur Abdou Khadir AGNE, titulaire d'un master en Diplomatie et Stratégie, précédemment Ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Mohamed BAZOUM, Président de la République du Niger, en remplacement de Monsieur Paul Benoit SARR, appelé à d'autres fonctions ;





Monsieur Doro SY, Expert en relations internationales, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Felix - Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République démocratique du Congo, en remplacement de Monsieur Papa Talam DIAO, appelé à d'autres fonctions ;





Monsieur Mamadou SIDIBE, Professeur titulaire des Universités de classe exceptionnelle, est nommé Coordonnateur du projet de l’Université Souleymane NIANG de Matam (USN).





Monsieur Kandioura NOBA, Professeur titulaire des Universités de classe exceptionnelle, est nommé Coordonnateur du projet de l’Université du Sénégal oriental (USO).





Monsieur Mame Balla LO, Administrateur de sociétés, est nommé Président du Conseil de Surveillance de l’Agence nationale pour la Relance des Activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), en remplacement de Monsieur Pascal MANGA, appelé à d’autres fonctions.





Monsieur Mouhamadou Lamine MASSALY, Titulaire d’un Master en Relations internationales, est nommé Président du Conseil d’Administration de l’Office national de Formation Professionnelle, en remplacement de Monsieur Mamoussé DIAGNE, appelé à d’autres fonctions.





Monsieur Amaro Ntaby BADJI, Inspecteur principal du Trésor, précédemment Chef de Division à la Direction du Secteur public local, est nommé Directeur du Secteur public local à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, poste vacant.



Madame Virginie Dora DIOUF, Inspecteur principal du Trésor, précédemment Fondé de pouvoirs de l’Agent Comptable des Grands Projets, est nommée Agent Comptable des Grands projets à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor en remplacement de Monsieur Mamadou Oumar BOCOUM, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.





Monsieur Thierno Sadou DIALLO, Administrateur civil principal, précédemment Adjoint au Directeur du Contrôle budgétaire à la Direction générale du Budget, est nommé Directeur des Ressources humaines au Ministère des Finances et du Budget, en remplacement de Monsieur Bassirou SOUMARE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.





Monsieur Abou AW, Conseiller en Planification, précédemment Conseiller technique à la Direction générale du Budget, est nommé Directeur des pensions à la Direction générale du Budget, en remplacement de Monsieur Mouhamadou DIALLO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.





Monsieur Leroux DRAME, Administrateur civil, est nommé Secrétaire général du Centre national de la Fonction publique locale et de la Formation.