Les aveux explosifs d’un coïnculpé de Bougazelli : l’ex-député de l'Apr « finance ses campagnes électorales avec l’argent des faux billets »

Oumar Samb, ami et complice de Bougazelli, arrêté dans l'affaire des faux billets, est passé aux aveux. Auditionné, lors de sa garde à vue à la section de recherches de la gendarmerie, il a fait des révélations explosives.



Dans ses propos rapportés par Libération, Samb confie aux gendarmes que Bougazelli lui a dit que « c'est avec l'argent issu du trafic des faux billets qu'il finançait ses campagnes électorales ».



Le député soutenait également qu'il détenait des milliards en billets noirs et se vantait de la bonne qualité de sa marchandise.



Bougazelli lui confiait aussi qu'il avait aussi beaucoup de paquets de billets noirs dans son bureau qu'il veut échanger en Cfa.



Samb ajoute : "J'ai proposé à Bougazelli de me vendre un paquet de billets noirs d'une valeur d'un millions de dollars à un million de Fcfa".



Les billets vendus, il a rencontré un Nigérian qui lui a lavé les billets noirs. Économiste de formation, Oumar Samb est aussi responsable politique et président du mouvement "Diarign Sa Reew".



