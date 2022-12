Les commerçants accusent, le Promogem réplique : « Le coût du marché de Médina Baye est estime à 5, 7 milliards FCFA » Suite à la sortie de l’amicale des commerçants du marché Médina Baye faisant allusion d’une arnaque du Programme de Modernisation et de Gestion des Marchés (PROMOGEM) sur le coût démesuré du marché de la cité religieuse estimée à 7, 7 milliards.

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Décembre 2022 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi la réplique ne s’est fait pas attendre, il s’agit de 5, 7 et une subvention de l’Etat pour amoindrir le coût des cantines de 2 milliards selon la chargée du marketing au niveau du PROMOGEM.



Aminata Ba, poursuit par ailleurs qu’il fallait faire 5 milliards moins les 2 milliards pour avoir les 3, 7 milliards restants et non une addition. Elle a ajouté cependant que l’amalgame de Babacar Mbow président de l’amicale Suxali Marché Médina Baye est parti de cette confusion.



Concernant les 3, 7 milliards, atteste Aminata Ba, le promoteur a voulu gracieusement donné une part de sept cent (700) millions aux populations de Médina Baye, dit-elle.



Se prononçant sur la question de la cherté des cantines, la chargée de marketing de cet organe pense le contraire de ce que disent les commerçants car la cantine la plus chère coûte 2,8 millions. Toutefois, les équipes du Programme de Modernisation et de Gestion des Marchés (PROMOGEM) sont sur le terrain pour mener une enquête afin de procéder à l’ouverture tant attendu du marché de Médina Baye selon toujours Aminata Ba

Le Grand Panel



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook