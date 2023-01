Les communes de Labgar, Téssékéré et Gamadji Saré, électrifiées : Plus de 500 villages raccordés au réseau C’est un large ouf de soulagement pour les communes de Labgar, de Téssékéré et de Gamadji Saré, électrifiées : plus de 500 villages raccordés au réseau. C’est Samba Ndiobène Kâ, le ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale, de l’Equité sociale et territoriale, qui partage l’information, images à l’appui. Son message.

"J'ai procédé à la mise en service du réseau électrique des communes de Labgar, de Téssékéré et de Gamadji Saré (village de Namarel). Ces importantes réalisations sont acquises dans le cadre du projet d’électrification de 2.000 villages et la réalisation de huit (08) dorsales électriques.



Initié par le président de la République Macky Sall, ce projet a électrifié plus de 500 villages et 372 autres sont en cours de réalisation. Piloté par le PUDC, la dorsale électrique Ndioum-Linguère, d’un linéaire de 192km et d’un coût global de 6,77 milliards FCfa, a impacté 08 communes dans les départements de Podor et Linguere, ainsi que 49 villages dans la même contrée.



De ce fait, plus de 12 000 habitants de ces localités connaîtront une nouvelle ère dans leur vécu quotidien.



