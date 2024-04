Les compagnies d'assurance vie Sanlam et Allianz au Sénégal reçoivent l'approbation de leurs actionnaires pour fusionner et changer leur dénomination sociale

Suite aux Assemblées Générales Extraordinaires tenues le 8 avril 2024, le Groupe SanlamAllianz a le plaisir de vous annoncer la fusion de ses entités opérationnelles Vie au Sénégal ainsi que le changement de dénomination sociale des entités fusionnées.



Cette décision fait suite à l’approbation par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) de la CIMA, le 17 février 2024, de la fusion des entités de Sanlam et d'Allianz sur les marchés de l'assurance vie.



L’entité issue de cette fusion s'appelle officiellement SanlamAllianz Senegal Assurances Vie.



Le Groupe SanlamAllianz confirme également la nomination de Chadwick VAN VACAS comme Directeur Général de l’entité SanlamAllianz Senegal Assurances Vie.



Potentiel de création de valeur



Sanlam et Allianz sont des marques internationales disposant d’une expérience combinée de plus de 200 ans. Avec l’entité fusionnée opérant sous le nom de SanlamAllianz, le marché peut s'attendre à bénéficier d'une offre de produits plus diversifiée, de systèmes de prestation de services plus avancés, de compétences et de connaissances accrues, de meilleures solutions de gestion des risques et, en fin de compte, d'une expérience client améliorée, car la société s'appuie sur un écosystème de partenaires important et solide.







