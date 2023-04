Les drames continuent : I B retrouvé pendu à Guédiawaye, Un accident fait deux morts à Ogo

« L’As » signalent aussi que deux femmes ont perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi, dans un accident survenu à l’entrée du village de Ogo, à 8 kilomètres de Ourossogui, faisant en outre une dizaine de blessés, dont le journaliste Ibrahima Camara qui a informé l' «Aps».



M. Camara a déclaré que c’est un minibus en provenance de Dakar, transportant des passagers en partance pour Waoundé dans le département de Kanel pour l’enterrement d’une dame, qui s’est renversé, faisant ainsi deux morts dont un sur le coup et un autre à l’hôpital de Ourossogui où les blessés ont été acheminés.



«Le chauffeur du véhicule qui s'est renversé avait tenté, à plusieurs reprises, de doubler la voiture qui était devant lui, le bus pris par la famille de la défunte pour se rendre à Waoundé. L’accident est survenu dans des conditions d’indiscipline notoire», a expliqué le journaliste et ancien correspondant de «Sud Fm» dans la région de Matam.



Il ajoute que depuis Dakar, le chauffeur conduisait de manière maladroite et ne cessait de tenter de dépasser l’autre chauffeur, «qu’il voulait coûte que coûte doubler ».