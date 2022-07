Les élections législatives ce dimanche : L’opposition attend toujours le fichier électoral

Aldiouma Sow alerte qu’à 6 jours des élections, l’opposition attend toujours le fichier électoral, or le délai légal, c’est au plus tard 15 jours avant le scrutin, nous apprend « L’As ».



A l’en croire, la carte électorale reçue et analysée fait état de beaucoup de variations injustifiées, comparée à celle ayant servi à l’organisation des élections municipales et départementales passées.



Ainsi, le responsable du suivi des opérations électorales de Yewwi Askan Wi demande à la Commission électorale nationale autonome (Cena) qui a la charge de superviser le bon déroulement des opérations électorales de prendre ses responsabilités et d’instruire le ministre de l’Intérieur, pour qu’il remette le fichier électoral à l’opposition.