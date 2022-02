Les élections législatives fixées au 31 juillet : Le Pds en phase avec Macky

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) s’accorde avec le pouvoir sur la date de la tenue des prochaines élections législatives, retenue mercredi en Conseil des ministres par le président de la République. «La date du 31 juillet n’est pas mal en soi. L’essentiel aujourd’hui est que la classe politique, les citoyens, la Société civile… que tout le monde sache maintenant qu’à la date du 31 juillet 2022, auront lieu les élections législatives. C’est une très bonne chose», a déclaré hier Assane Bâ, responsable libéral.



Joint au téléphone, M. Bâ ajoute toutefois qu’en vérité, la date du scrutin devrait être beaucoup plus proche du mois de juillet si on se conforme au Code électoral. Il cite: «Les articles L176 et L163 du Code électoral sont très précis : à la date du 28 janvier, on devait déjà connaitre le montant pour la caution. Mais pour le faire, il fallait qu’un décret soit déjà pris par le président de la République, comme c’est le cas présentement.»



Pourtant, nombreux sont les observateurs qui redoutent le scénario des élections territoriales qui ont connu plusieurs reports. Sur ce point, Assane Bâ reste ferme et prévient le régime. Il dit : «Il ne sera plus question de reporter ces élections, c’est terminé. Parce que d’abord, il y a le protocole additionnel de la Cedeao (Ndlr : Le Protocole additionnel de la Cedeao dit, en substance, qu’on ne doit pas toucher au dispositif électoral d’un pays six mois avant la tenue d’une élection, sauf en cas de consensus fort) et ensuite, la classe politique de façon générale est contre le report.»

Par ailleurs, il rappelle que le Pds a toujours été pour le respect du calendrier républicain. C’est pour cela, dit-il, que les libéraux se sont toujours battus contre «les reports intempestifs des élections et c’est une botte secrète du Président Macky Sall». En outre, il a réitéré l’appel de la grande coalition Wallu Senegaal qui regroupe le Pds et ses alliés, pour une large coalition de l’opposition en vue d’une majorité à l’Assemblée nationale. «Si l’opposition n’arrive pas à se refaire de ses erreurs, Benno bokk yaakaar avec sa lourde machine, sera toujours majoritaire», prévient Assane Bâ.

