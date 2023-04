Les enseignants républicains de Pikine contre l’amalgame : « que ceux qui abandonnent les classes pour manifester s'assument en toute responsabilité ! »

Lors des dernières manifestations de la coalition Yewwi askan wi (Yaw), la police a procédé à plusieurs arrestations. Parmi les manifestants arrêtés, il y a beaucoup d'enseignants craie en main. Des arrestations qui ont soulevé la colère chez certains syndicalistes enseignants, qui réclament la libération immédiate de leurs camarades.



«Nous sommes tous des enseignants. Mais il est inadmissible qu’un enseignant quitte son poste pour participer à une manifestation interdite. Ce qu’ils font c’est grave. Il faut que les populations le sachent. Ils quittent leur localité pour aller dans d’autres contrées pour participer à des manifestations interdites. Alors, s’ils sont arrêtés par la police et mis en prison, nous ne voyons pas de quoi fouetter un chat. Ils ont violé doublement la loi. Celui qui viole la loi, doit en assumer toutes les conséquences», martèle Mme Baldé.



S’exprimant à Dalifort, en marge du lancement de la «semaine de la solidarité», initiée par le Mder de Pikine, la Haut conseillère des collectivités territoriales (Hcct) avertit qu’ils ne vont plus accepter que des enseignants manipulent les élèves, dans le seul et unique but de saboter les efforts que le Président Sall a fournis pour le système éducatif.



«La mission des enseignants c’est d’enseigner aux enfants dont nous avons la lourde charge de la mission. Ils peuvent faire de la politique, oui, mais c’est après les heures normales de travail», peste la coordonnatrice du Mder de Pikine

Tribune