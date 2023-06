Les épreuves du baccalauréat technique se déroulent ‘’normalement’’ (ministre)

Les épreuves de l’examen du baccalauréat technique se déroulent sans anicroche depuis ce matin sur l’ensemble du territoire sénégalais, a assuré la ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Mariama Sarr.



‘’Ce qu’on a constaté, c’est que tout se passe bien. Les examens sont en train de se dérouler normalement. Nous avons rencontré des présidents de jury enthousiastes, avec des équipes dynamiques et nous avons bon espoir que le baccalauréat va se dérouler comme nous le souhaitons’’, a-t-elle indiqué, lors d’une visite à Guédiawaye, dans la grande banlieue dakaroise.



Mariama Sarr faisait le point, au Lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye, sur le déroulement du baccalauréat technique. Elle avait fini de visiter trois centres d’examen des départements de Dakar et Guédiawaye. Elle a effectué sa visite en compagnie de plusieurs autorités administratives, territoriales et académiques.



La ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion précise que cette année le Sénégal compte 3389 candidats inscrits au baccalauréat technique avec une forte présence des filles.



‘’Nous avons vu que les filles sont en train de prendre leur place dans les séries scientifiques et techniques’’, a-t-elle relevé.



‘’Notre objectif est d’orienter 30 % du cycle fondamental vers le cycle formation professionnelle’’, a ajouté Mariama Sarr, avant de saluer les efforts des acteurs qui travaillent pour l’orientation des apprenants vers la formation professionnelle.

