Les évêques du Sénégal refusent de bénir les couples homosexuels, (communiqué) « Aucune forme de bénédictions liturgiques ou extra liturgiques ne peut être administrée à deux personnes de même sexe qui en feraient la demande en tant que couple ». La précision est faite par les évêques du Sénégal, qui affichent ainsi leur position sur le document publié le 18 décembre dernier et approuvé par le Pape François, autorisant la bénédiction, hors de toute ritualisation et imitation du mariage, des coupes « irréguliers » aux yeux de l’Église dont les couples de même sexe.



Dimanche 21 Janvier 2024

« Une telle interprétation n’est pas conforme à la Doctrine de l’Église, enracinée dans les Saintes écritures, la Sainte tradition et l’enseignement du magistère », tranchent les évêques du Sénégal dans leur communiqué.







Dans un premier communiqué publié le 28 décembre 2023, ils avaient jugé nécessaire de rappeler « la Doctrine de l’Église universelle et leur intime conviction de pasteurs relativement à certaines déviations modernes de notre temps moderne comme l’homosexualité », tout en estimant « qu’une certaine interprétation du document laisse croire que l’Église catholique reconnaît maintenant le mariage entre deux personnes de même sexe », souligne Le Soleil.

