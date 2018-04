“Les mauvaises décisions prises à la Sar seront rectifiées” Le ministre du Pétrole et des Énergies, Mansour Elimane Kane, n’a pas tardé à réagir suite à la sortie du Directeur général de Locafrique, Khadim Bâ, qui l’accuse “d’avaliser un vol organisé à la Sar”.



Rédigé par leral.net le Lundi 16 Avril 2018 à 15:03 | | 0 commentaire(s)|

“Des gens ont pris de mauvaises décisions qui seront rectifiées”, a-t-il dit avant de soutenir qu’il n’a rien à voir dans cette affaire.



“ Le Président du Conseil d’administration (Pca) et le Directeur général de la Société africaine de raffinage (Sar) sont habilités à signer des contrats et non l’État. Mon département ne gère pas le fonctionnement de la Sar ”, a-t-il poursuivi.

