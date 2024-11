Les premiers mots de l’égérie de Pastef/ Bignona »Je serais une députée du Peuple, une représentante de Bignona » Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2024 à 14:33 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Bignona/ Rose Diedhiou Si la victoire de Padtef est éclatante, celle de l’ex patronne du Mouvement des Femmes de Pastef ( MOJIP) de Bignona est une consécration. Madame Ousmana SONKO investie sur la liste départementale, va siéger à l’Assemblée Nationale après une campagne électorale menée au pas de charge. Malgré la fatigue dûe à la débauche d’énergie pendant 21 jours, l’actuelle 1ere adjointe au Maire de la commune éponyme, a prononcé ses quelques mots à l’endroit des Sénégalais, des Bignonois et des militants de Pastef. » Je tiens à remercier tous et toutes ceux qui ont soutenu d’abord ma candidature et m’ont accompagné durant cette campagne électorale », a-t-elle déclaré. Pour Mme Ousmana SONKO, » Je serais là députée de tous les Sénégalais et je m’efforcerai d’être là voix des sans voie notamment des couches défavorisées et vulnérables. Je me battrai pour que mon mandat reflète l’incarnation du peuple à travers la députée que je suis conformément à la Constitution qui stipule que « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». « Poursuivant, la première leader des Femmes de Pastef/ Bignona confie, » Je n’oublierai pas mon département qui m’a porté depuis mes débuts en politique. Je serai là Représentante du département et je porterai toutes les sollicitations des populations devant les membres du gouvernement. Mieux, je mettrai en exergue la difficile situation des populations de Bignona qui méritent une meilleure existence au vu des potentialités locales à exploiter ». » Avec mes collègues, nous ferons en sorte que les engagements du gouvernement pour Bignona soient tenus et dans l’urgence, je vais interpeller les ministres concernés sur le fonctionnement de la Plateforme Économique Intégrée de Bignona, sur l’état de délabrement du District de santé qui ne permet un meilleur accès aux soins mais surtout, l’ouverture et l’équipement du Commissariat de Police « , a conclu Mme Ousmana SONKO.



Source : Sénégal Atlanticactu/ Bignona/ Rose Diedhiou Si la victoire de Padtef est éclatante, celle de l’ex patronne du Mouvement des Femmes de Pastef ( MOJIP) de Bignona est une consécration. Madame Ousmana SONKO investie sur la liste départementale, va siéger à l’Assemblée Nationale après une campagne électorale menée au pas de charge. Malgré la fatigue dûe […]Source : https://atlanticactu.com/les-premiers-mots-de-lege...

Accueil Envoyer à un ami Partager