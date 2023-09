Les révélations de Madiambal Diagne : Pourquoi Macky a zappé Mouhamed Boune Abdallah Dione… iGFM-Eu égard à leur long compagnonnage et la confiance qui semblait unir les deux hommes, beaucoup pensaient que Macky Sall allait choisir Mohamed Dione comme candidat de la coalition Benno Bok Yaakar. Mais, Madiambal Diagne révèle ce dimanche des choses que nul ne soupçonnait dans les rapports entre l’actuel président et son ex-premier ministre.

Entre Macky Sall et Mohamed Dione, tout n’a pas été rose dans le compagnonnage. Et selon Madiambal Diagne, les deux hommes se sont même séparés sur une note de désamour. "Oui il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments d’amour et de désamour. Et ils se sont quittés sur des moments de désamour", a déclaré le journaliste, qui va faire paraître un ouvrage sur Macky Sall.



Et pourquoi Macky Sall n’a pas choisi Mohamed Dione comme candidat de sa coalition? La raison est aussi à trouver dans le rendement de Dione, lorsqu'il fut à la tête du gouvernement.



«S’il était content de Mohamed Dione, il aurait pensé à lui pour le faire revenir comme Abdou Diouf l’avait fait avec Habib Thiam. C’est parce que justement, il considérait que l’impulsion ou la coordination de l’action gouvernementale qu’il espérait, qu’il attendait, par rapport à ses ambitions pour le Sénégal, ne pouvaient plus être assurées par Mohamed Dione», indique M. Diagne qui était, ce dimanche, l’invité du Grand Jury de la Rfm.



Et entre temps, raconte-t-il, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre Macky Sall et Mohamed Dione. Ce qui fait qu’ «il n’était pas question, pour Macky Sall, de prendre Mohamed Dione» comme candidat de Benno, dit-il.



