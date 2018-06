Les salaires des députés africains les plus élevés du monde À quoi sert l’Assemblée nationale en Afrique? Une chambre d’enregistrement des lois du gouvernement. À part ça, c’est le distributeur automatique où les députés dormeurs viennent se servir. Ils sont les premiers à voter des lois pour que le bas peuple se serre la ceinture, tandis que leur bedaine augmente.

Les députes Kényans ont menacé de mettre le feu à l’hémicycle , pour cause d’une éventuelle baise des salaires. Ces derniers, prétendaient que leur courroux était justifié du fait d’une baisse considérable qui, selon la présidente de la Commission indépendante, s’appliquera en premier sur le salaire du président de l’Assemblée nationale. Son salaire brut sera réduit de 2000 dollars. Il passera de 16 000 à 14 000 dollars par mois, tandis que celui des députés passera de 7 200 à 6 100 dollars. En plus de ces salaires mirobolants, les parlementaires kenyans reçoivent une allocation à chaque séance plénière, une subvention pour une grosse cylindrée et d’autres avantages faisant d’eux les députés les plus rémunérés au monde.

Les députés ivoiriens , après augmentation de leur salaire, touchent maintenant 3 millions de francs CFA avec les mêmes avantages que les ministres. Les députés sénégalais quant à eux, sont à 2 millions de francs CFA, sans compter les avantages. De même, les assemblées nationales en Afrique sont pléthoriques.

Cependant, il y a des pays africains où les députés ont accepté les sacrifices. C’est le cas des parlementaires burkinabè ont consenti à l’unanimité à une baisse de l’ordre de 19% de leur salaire . Ce qui donne une rémunération de 960 397 franc cfa. Selon une étude comparative sur le salaire des députés de 4 pays que sont le Mali, le Niger, la Côte d’ivoire et le Sénégal, en réduisant leur salaire les parlementaires burkinabè font partie des députés les moins payés après le Niger.

En effet, le salaire mensuel d’un député nigérien est de 650 000 franc CFA. Au Mali, un député touche 1 400 000 franc par mois plus une prime de 600 000 francs CFA versée lors des sessions parlementaire.

En résumé, suite à cette baisse de 19%, les parlementaires burkinabè confirment qu’ils représentent les habitants du ” pays des hommes intègres “, et figurent parmi les députés des moins payés d’Afrique juste après ceux du Niger. Avec 650 000 pour les députés nigériens et 960 397 pour les députés burkinabè.











CoupsFrancs



