Les sinistrés des inondations recevront entre 100 000 et 200 000 FCfa à partir d’aujourd’hui

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Septembre 2020 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall a dégagé une enveloppe de 3 milliards FCfa en faveur des 10 000 sinistrés des inondations recensés par l’administration territoriale à travers le pays.



D'aprés "L'Observateur", les premières familles sinistrées recevront à partir d’aujourd’hui mercredi, leur cash transfert. Les montants alloués sont compris entre 100 000 et 200 000 FCfa. Les populations de Keur Massar, les plus durement touchées par les inondations, seront les premières bénéficiaires.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos