Les violences sexuelles faites aux enfants : une réalité dans la Banlieue de Dakar

« À Guédiawaye, nous avons le dispositif Rapid protection ou nous avons la plupart des délégués de quartier, des badiénou Gox (marraines de quartiers). Ils sont des ‘’signalants’’. Cependant, dans nos signalements, ce que nous avons le plus constaté, c’est la violence sexuelle. Nous avons entre 2 et 3 cas de violence sexuelle faites aux enfants, par semaine, ces quatre (0 4) derniers mois, à Guédiawaye » a expliqué Danielle Hueges.



Ainsi, pour une meilleure prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles et de leurs familles, la « Maison Rose » sise à Guédiawaye abrite depuis hier un atelier de formation, à l’intention des membres du comité départemental de la protection de l’enfant de Guédiawaye.



Dans le cadre du projet « Ensemble pour une meilleur protection des enfants et des femmes victimes » déroulé par Unies vers’elle, en partenariat avec l’Ambassade des Pays Bas. Lors de cette rencontre le programme de renforcement de capacités « Caring for Child Survivors (CCS) » développé avec l’International Rescue Committee (IRC) » en partenariat avec l’Unicef, a été lancé.



Il s'appuie sur des expériences de terrain, en offrant aux Acteurs de Première Ligne des Comités de Protection de l’Enfant Signalant Rapid Protection. Ainsi, 600 personnes seront formées pour une meilleure prise protection des enfants.



Le Préfet de Guédiawaye, qui présidait la rencontre, n’a pas manqué d’inviter les populations à dénoncer les auteurs des actes de violences sexuelles exercées sur les enfants

Tribune