Lettre ouverte au Directeur de l'office du baccalauréat, M. Socé Ndiaye

Monsieur le Directeur,

J’écris pour attirer votre attention personnelle sur la situation qui prévaut à l'office du baccalauréat, plus précisément la lenteur dans la délivrance des diplômes.

Je ne ferai pas de préambule : Les étudiants souffrent pour savoir à quoi ressemble un diplôme de baccalauréat.

Trouvez-vous normal de courir derrière un diplôme pendant plus de 10 ans ?

M. le Directeur, savez-vous qu'il y'a des professeurs qui corrigent le baccalauréat et qui n'ont pas encore reçu leur diplôme ?

Oui vous le savez mieux que quiconque.

Lors de votre conférence de presse le 28 juin 2018 vous aviez déclaré que : « Il y'en a qui datent de 1960 et qui n’ont toujours pas été délivrés. Ce que nous envisageons, c’est qu’à la fin de la session de 2018, tous les diplômes soient produits »,



Ce même jour vous aviez pris la décision d'imprimer les diplômes juste après l'examen du bac et depuis lors 2 (deux) sessions sont passées mais aucun changement.



Concrètement, où en êtes-vous avec ce projet ?

La nouvelle procédure en ligne pour la demande de retrait du diplôme du baccalauréat mise en place depuis le 24 octobre 2018 n’est pas très différente de celle traditionnelle.

La procédure est complexe.

Les mails d’activation tardent à venir

L’attente est toujours longue.

Où se trouve le problème ?

Dans l’impression ? Dans la signature ?



M. le Directeur

Avez-vous constaté les queues constituées par les étudiants à la veille des concours dans vos locaux ?



Savez-vous combien d'étudiants ont raté des concours à cause de cette fameuse attestation spéciale ?



Savez-vous combien nous coûtent les attestations spéciales en temps et en argent ?

Des heures perdues et 1 000 F ou 1 800 F selon la localisation de la structure qui réclame le diplôme.

Pourquoi payer pour avoir une attestation spéciale alors que nos diplômes dorment dans vos locaux ?

Le relevé de notes du bac n’a-t-il pas une valeur officielle pour prouver que le candidat a son bac ?

Si oui , pourquoi ne pas demander un relevé à la place des attestations dans les concours ?

Certains pensent à tort ou à raison que ces histoires d’attestation spéciale constituent un fonds de commerce pour l'Office du baccalauréat.

Savez-vous que vos locaux sont remplis de caisses ?

Qu’est ce qui se trouve dans ces caisses ?

Seraient-ce nos diplômes ?

Qu’attendez-vous ? Que les étudiants réagissent avec leurs méthodes habituelles ?

Réagissez avant qu’ils ne réagissent !



En vous remerciant d’avance de l’attention que vous voudriez bien accorder à ma lettre et en espérant que ces renseignements vous seront utiles, Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma plus haute considération.



Fait à Dakar , le 01 Novembre 2019

Mame cor Ndiaye

Mamecorlesage2017@gmail.com



