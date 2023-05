« Lettre ouverte au Président de la République », par Mouhamadou Fallilou Ndiaye

J’ai l’honneur de vous écrire suite à votre récente intervention sur une radio locale et vous soumettre très modestement mon avis sur votre potentielle candidature à la prochaine élection présidentielle de 2024.



Votre choix de vous focaliser sur les réponses aux problèmes pressants des Sénégalais et de déclarer votre candidature au moment opportun me paraît sage et reste un gage de sérénité et de stabilité de nos institutions.



Toutefois, moins d'un an avant le scrutin présidentiel, ce sujet est en ébullition partout et occupe l'actualité nationale et internationale.



Cette thèse, d'une nouvelle candidature de votre part à l’élection de 2024 divise les Sénégalais et crée des débats passionnés et futiles, source de tensions sociales. Alors que le sujet en lui-même mérite toute l’importance qu’on lui doit, toute l’importance que vous lui donnez.



Je suis citoyen sénégalais, auteur d’articles scientifiques publiés, résidant aux États-Unis et sans affiliation politique. En tant que chercheur, je souhaite apporter une brève analyse des enjeux de l'élection présidentielle de 2024 et de ses répercussions futures sur nos vies.



Cette contribution intervient assurément dans un environnement mondial post-COVID, essentiellement dominé par les crises sanitaires, alimentaires et sécuritaires dans nos pays et des guerres à l’international avec des conséquences désastreuses pour nos économies fragiles et émergentes.



Notre pays, avec tous ses acquis économiques assis sur de sérieuses potentialités, doit être dirigé par des hommes ou femmes déterminés au service des valeurs républicaines. Hormis, les critères d’éligibilité définis par notre Constitution, les futurs candidats devront avoir le sens moral et être prêts à convaincre les Sénégalais autour de trois enjeux majeurs :



(1) La protection de l'intégrité territoriale et la préservation de la cohésion sociale face aux menaces externes et internes ;

(2) Un référentiel économique plus affiné et plus adapté aux nouvelles exigences nationales et internationales afin de favoriser une croissance intensive et moins extensive ;

(3) Une concertation nationale et démocratique pour une refonte de nos textes institutionnels.



Connecticut, USA, le 25 Avril 2023



Son Excellence, Monsieur Macky Sall Président de la République du Sénégal



Dès lors, vous comprendrez le sens de ce courrier et l'obligation des futurs candidats (vous compris) de s'identifier à temps et permettre à chaque citoyen de faire un choix objectif et réfléchi, à partir de l'expérience, de la maturité et du savoir-faire des futurs candidats pour relever les défis précités.



Votre grand challenge, votre parole donnée, vos promesses !



Aujourd'hui, face une démographie galopante, les problèmes d'emploi et de formation des jeunes demeurent même si un mécanisme institutionnel important est mis en place. L’enclavement, l'accès aux soins de santé pour tous, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, essentiellement dans le monde rural ne sont pas entièrement résolus malgré des investissements significatifs. Le développement incontrôlé et parfois anarchique des outils de télécommunications facilite les diffamations répétitives sur d’honnêtes citoyens, entre autres.



Mes collègues économistes ne contesteront pas les effets néfastes du terrorisme sur les investissements nationaux et la nécessité de consacrer plus de ressources au maintien de l'ordre public pour améliorer la croissance économique (Muhammad et al., 2019)1. De plus, la faible inclusion financière des jeunes et des femmes dans nos pays émergents, si résolue, accroît le niveau d'épargne publique et favorise le développement durable (Giron et al., 2022)2.



Nonobstant, il serait difficile, sinon subjectif, de tenter de vous convaincre de renoncer à votre propre candidature et ignorer les solutions macro-économiques en cours, les politiques micro-économiques innovantes, votre longue et riche expérience de l'État. Autrement dit, un engagement inébranlable envers nos valeurs républicaines, sociales et religieuses, que tout le monde connaît.



Aujourd'hui, notre armée exemplaire sous vos commandements défend sans relâche notre intégrité territoriale contre toute menace terroriste et djihadiste, et garantit notre stabilité unique dans la sous-région. Par ailleurs, face à un environnement macroéconomique mondial difficile et défavorable, les programmes structurels de développement local mis en place ont considérablement amélioré l'accès au crédit pour les jeunes et les femmes. Ces actions, parmi tant d'autres, ont permis au Sénégal de rester en bonne voie de croissance. Par ailleurs, on ne peut faire abstraction de votre ouverture au dialogue et à la paix sociale.



Des lors, vous demeurez le père d'une nation mûre et avide de réponses concernant votre succession.



S’agissant de la question juridique de votre déclaration de candidature, elle ne se pose pas. En effet, le conseil constitutionnel est le seul autorisé à valider ou non la participation



du futur candidat. Donc, votre déclaration d'être candidat aux prochaines élections n'entrave pas la loi.



Au demeurant, une parole donnée peut évoluer lorsque les contextes l’exigent. En effet, qui aurait pu prédire la crise mondiale sanitaire COVID et ses conséquences désastreuses pour nos économies émergentes ? Que dire de la situation sous régionale chaotique qui est proche de nos frontières et qui nécessite de garder nos troupes et la hiérarchie militaire mobilisés ? Que dire des ressources naturelles (gaz et pétrole) qui alimentent l'appétit mondial et méritent de fortes protections institutionnelles ?



Il est clair que l’élection présidentielle de 2024 ne devrait pas être l'occasion de changements anarchiques et prématurés sous des allures vindicatives, dirigées contre nos gradés des forces de défense, nos magistrats ou notre administration générale. Au contraire, le candidat de choix devrait être modéré, et garantir une transition pacifique du pouvoir pour assurer la stabilité du pays.



Pour conclure, je partage l'opinion de nombreux Sénégalais quant à la légitimité de votre déclaration de candidature aux prochaines élections présidentielles de 2024 et vous invite à le faire. En outre, je souhaite une participation de tous les candidats représentant les principaux pôles politiques de notre pays et que le meilleur gagne dans la transparence et la sérénité.



Je vous prie d’agréer, Monsieur le président, l’expression de ma très haute considération.



