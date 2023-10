Leur mentor zappé du gouvernement Amadou Ba 2 : Les partisans de Mamadou Talla menacent de boycotter le parrainage

«C'est avec stupéfaction et étonnement que nous avons accueilli la nouvelle équipe gouvernementale sans le ministre Mamadou Talla. A la veille d'un rendez-vous aussi important et crucial que la Présidentielle de 2024, opérer ces changements brusques et risqués sapent la morale et l'engagement du grand groupe.



Une équipe qui, depuis 2012 est au service exclusif du Président Macky Sall contrairement à ceux qui ont boycotté, défié et fait chanter le Président dans sa gestion du pouvoir», a fait savoir Bassirou Sall leur porte-parole.



Selon eux, si le Président Macky Sall et le candidat Amadou Ba jugent politiquement que sacrifier la grande majorité acquise et fidèle contre une minorité révoltée qui n'était même d'accord sur le choix porté sur Amadou Ba est la meilleure option, «qu'ils ne soient pas étonnés du résultat dans son foncier».