Levée de corps d’Oumar Sow: Amis et collaborateurs et autorités étatiques parlent de la lourde perte d’un homme généreux et d’un travailleur modèle Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2023 à 02:57 | | 0 commentaire(s)| La levée du corps d’Oumar Sow, Directeur de l’Urbanisme a reuni ce mardi, plusieurs personnalités de la République, des amis, collègues et parents à l’hôpital principal de Dakar. Les témoignages ont été unanimes sur le défunt. Oumar Sow a été décrit comme une personne humble, social, généreux et travailleur. Le défunt qui donnait toujours la bonne solution, témoignent-ils, était l’homme de la situation. D’après ses collègues, il s’agit d’une immense perte qui laisse derrière un vide total.



