Levée de fonds : Après le boubou de You, un maillot de El Hadji Diouf vendu à 5 millions de francs CFA

Le Sénégal continue de faire preuve de solidarité envers la Turquie, avec une série de gestes qui ont déjà inclus un don d’un milliard de francs CFA de l’État sénégalais, un autre de 100 millions de francs CFA du Khalife général des Mourides, ainsi qu’un envoi de pompiers sénégalais sur place.



Aujourd’hui, une collecte de fonds a été organisée au jardin de la chancellerie turque, où plusieurs articles ont été mis aux enchères, y compris le maillot qu’El Hadji Diouf légende du football sénégalais, a porté lors du match de quart de finale de la Coupe du Monde 2002 contre la Turquie.



Le maillot de El Hadji Diouf est devenu un symbole de solidarité entre les deux pays. Lamine Ndiaye, de la société Sablux Holding, a remporté les enchères pour 5 millions de francs CFA, et a reçu le maillot des mains de l’ancien international sénégalais et de l’ambassadrice de Turquie au Sénégal.





