Levée de fonds : Pastef récolte plus d’un quart de milliard!

Lundi 16 Janvier 2023

On ne sait pas trop qui va avoir des problèmes pour mener ses activités politiques prochaines, mais ce ne sera pas Ousmane Sonko.. Pour les besoins de l’opération du «Néméku Tour», les patriotes ont collecté plus de 333 millions de nos francs à l’occasion d’une levée de fonds, informe Rewmi.



Une manne financière qui dépasses les objectifs de départ. «Si nous réussissons le Némékou Tour, cela nous facilitera beaucoup la tâche pour la présidentielle de 2024. C’est pourquoi nous appelons tout le monde à contribuer à financer le Némékou Tour», appelait Ousmane Sonko le 7 janvier dernier.

