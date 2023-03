Levée de fonds pour l’Institut Islamique de Koki: Les initiateurs visent 1 milliard F cfa Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2023 à 18:34 | | 0 commentaire(s)|

Des anciens pensionnaires de l'institut islamique Cheikh Ahmed Sakhir Lô de Koki ont initié une levée de fonds en vue d'aider ladite structure à être autonome financièrement. C'est par le biais de la société ''Wajaahiduu'', fondée en janvier 2022 par El Hadj Mor Ndao, opérateur économique et sortant du Daara de Koki, que ces activités seront officiellement lancées, ce samedi 1er avril 2023 à Dakar. La mission principale de développer ledit « daara » (formations professionnelles, santé, infrastructures…), assurer une autonomie financière (charges fixes, dépenses quotidiennes, eau, électricité…) et gérer des activités génératrices de revenus (commerce, agriculture, élevage). L'institut islamique de Koki est actuellement composé de 4680 pensionnaires, dont 155 enseignants et 4525 apprenants. Mais les initiateurs de cette collecte envisagent d'atteindre au moins 1000 membres et de récolter une somme globale d'un milliard F Cfa en vue de « bâtir des générations qui s'inspirent des enseignements du Coran et de la Sunna du prophète (Psl) afin de développer la société sénégalaise »



Source : https://lesoleil.sn/levee-de-fonds-pour-linstitut-...

