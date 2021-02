Levée de l'immunité parlementaire de Sonko: les quatre commandements de ses avocats Avec l'éventuelle levée de l'immunité parlementaire du leader de Pastef, Ousmane Sonko, ces avocats, dans un communiqué dont Leral a copie, exigent quatre (4) conditions.

Le Collectif des avocats d'Ousmane Sonko exige avant la levée de son immunité parlementaire des conditions de transparence dans le dossier. Pour cela, ils demandent:



La production du seul rapport médical existant, produit de moins de vint quatre heures (24) après les faits supposés de viol, la Déclaration des témoins et de l'accusatrice, la Déposition d'un des témoins ayant nommément cité une personnalité et enfin le Réquisitoire introductif du Parquet.











